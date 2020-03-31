Диетологи дали рекомендации по питанию во время самоизоляции. Как сообщается, в это время важно грамотно организовать свой рацион так, что не испытывать дефицита в витаминах и питательных веществах.

Утром рекомендуется выпить стакан тёплой или горячей воды с добавленным лимоном и корицей. Цитрусовые, как отмечается, способствуют очищению печени, а корица повышает скорость обмена веществ.

Не стоит забывать об употреблении фруктов, среди которых выделяются яблоки, бананы и груши. Также рекомендует сладкий картофель, заправленный лаймом.

Среди каш лучше выбирать цельнозерновые, а в качестве источника белка употреблять яйца, орехи и птицу. Также рекомендуется употребление кисломолочных продуктов, а вот кофеин необходимо ограничить. Вместо сахара следует добавлять мёд.

Часто перекусывать не следует – это может привести к нежелательным последствиям. Также диетологи посоветовали заниматься физической нагрузкой и ежедневно делать упражнения или танцевать.