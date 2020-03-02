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Сегодня, 2 марта, Александр Дрозденко, руководитель Ленобласти, собирается ответить на вопросы местных жителей в рамках прямой телефонной линии.

Беседа с жителями области должна будет начаться в четыре часа дня по местному времени. Задавать вопросы главе региона граждане смогут на протяжении всего последующего часа. Отмечается, что в среднем за 60 минут Дрозденко успевает дать ответы на шесть-семь вопросов.

Представители администрации губернатора сообщают, что в разговоре собираются также участвовать руководители муниципальных районов Ленинградской области. Они тоже будут давать ответы на вопросы жителей.

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