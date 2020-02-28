Бурджу Бириджик, звезда телесериала «Великолепный век», решила значительно изменить свой имидж. Данная информация была размещена изданием «Сабах».

По словам журналистов, после того как актриса решила перестать сниматься в эпизодических картинах, она тщательно поработала над своим новым обликом. Свой обновленный имидж знаменитость показала в социальных сетях, моментально собрав массу положительных отзывов от поклонников.

Большинство фанатов звезды отметили, что новый образ заметно омолодил актрису, поэтому ей точно не следует возвращаться к своему прошлому облику. Напоминаем, что Бириджик успела сняться во множестве сериалах, однако ее самой лучшей работой многие критики называют участие в проекте «Песня жизни».