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Российский журналист Адам Габрелянов высказал своё мнение по поводу провала передачи “Док-Ток”, которое ведут Ксения Собчак и Александр Гордон.

Шоу уже после первого выпуска, в котором вновь была поднята тема сестёр Хачатурян, убивших своего отца, вызвало массу критики и недовольства со стороны зрителей. Они заявили, что был обещан новый, более интересный формат шоу и резонансные темы, а в итоге ничего не изменилось, они видят одни и те же лица и ничего интересного.

Как считает Габрелянов, передача провалилась из-за “неправильных” ведущих – скандалистки Собчак и Гордона, которым безразличны герои передачи, а также чувства телезрителей. В подобном шоу с “очень острым контентом”, как уверен журналист, нужны сопереживающие ведущие.

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