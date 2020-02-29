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В столице России умер девятилетний ребенок-инвалид, после того как его ударила 39-летняя мать. Причиной конфликта стало нежелание сына учить математику.

Данное происшествие случилось в среду, 26 февраля, в вечерние часы в одном из многоквартирных домов Москвы. Мальчик не захотел делать домашнее задание по математике и заплакал. Женщине не удалось справиться с гневом, из-за чего она сильно ударила его кулаком в область груди. В итоге ее сын начал задыхаться и сопеть.

Женщина вызвала медиков, однако ребенок умер до их прибытия. Мать сказала врачам, что сведет счеты с жизнью, поэтому ее было решено отвезти в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что мальчик, несмотря на наличие инвалидности, ходил в обычное учебное заведение и учился в основном на четверки и пятерки.

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