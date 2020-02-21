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В Калининграде вечером 15 февраля мужчина застрелил своего давнего недруга с его беременной женой.

Как сообщается, между ними уже давно был конфликт, начавшийся из-за неудачно припаркованной машины. Злоумышленник работал на Центральном рынке и торговал овощами, его гражданская жена была продавщицей. В день инцидента мужчина позвонил жене, попрощался с ней, и сообщил, что деньги находятся в прилавке. После этого он застрелил семейную пару, а после неудачно попытался застрелиться сам. При этом с убитыми находился их 13-летний сын, который получил ранение.

Жена самоубийцы после звонка поняла, что он собирается что-то с собой сделать, и вместе с сыном от первого брака отправилась в отделение полиции. Когда она рассказывала о своих подозрениях, поступил звонок о стрельбе.

Раненый стрелок был госпитализирован в больницу, где скончался спустя несколько часов.

19 февраля состоялось отпевание убитых в церкви на Северной горе. Как сообщается, пришло около 200 человек.
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