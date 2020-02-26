В Воронеже был убит 23-летний молодой человек, являющийся сыном местного предпринимателя родом из Армении.

Инцидент произошел утром 24 февраля в Рамонском районе на трассе “Дон”, когда мужчина выезжал на автомобиле Nissan из ресторана своего отца. Отмечается, что машина имеет тонированные стёкла и принадлежит отцу убитого.

К автомобилю подбежал неизвестный человек, совершивший пять выстрелов, как предполагается, из пистолета Макарова. Три пули попали водителю в область сердца. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте инцидента ещё до прибытия врачей. Убийца сбежал в лес.

Как предполагают знакомые предпринимателя, целью убийцы был отец молодого человека, а мотивы связаны с его бизнесом.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и занимаются поиском преступника. Возбуждено уголовное дело.