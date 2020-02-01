В Тверской области водитель автомобиля насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.

Инцидент произошёл вечером 31 января, примерно в 19:30 в Западнодвинском районе Тверской области на 363 километре федеральной трассы М9 “Балтия”. Согласно предварительной информации, женщина 1970 года рождения решила перейти дорогу перед близкодвижущимся автомобилем.

При этом, как отмечается, на одежде женщины не было каких-либо светоотражающих элементов, а данный участок дороги был не освещён. В результате столкновения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель остался на месте происшествия. Медицинское освидетельствование не обнаружило у него признаков алкогольного опьянения. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается.