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В Твери два водителя устроили драку прямо посреди проезжей части дороги.

Информация об инциденте была опубликована в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Подслушано у водителей. Тверь”. Согласно имеющейся информации, драка между водителями произошла в Пролетарском районе поблизости от перекрёстка проспекта Ленина и Ржевской улицы.

Причина конфликта водителей неизвестна, но выяснять отношения они решили именно на довольно оживлённой улице, из-за чего даже на некоторое время образовался затор. Водители других машин попытались остановить нарушителей, однако те сдаваться не собирались.

Видеозапись заканчивается до того, как ситуацию удалось разрешить. Информация о происшествии в правоохранительные органы не поступала.

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