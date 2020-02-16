В Оренбурге вечером 15 февраля в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу.

Инцидент произошёл около полуночи на магистральной улице Чкалова, напротив здания Газпрома. Согласно имеющейся информации, автомобиль развернуло поперёк направления движения транспорта со стороны 23 микрорайона в центр города. В итоге образовалась пробка, и свободной осталось только крайняя правая полоса трассы.

Уточняется, что автомобиль получил достаточно серьёзные повреждения, которые встанут владельцу в весьма недешёвый ремонт. Какая-либо информация о пострадавших отсутствует. Также в настоящее время неизвестно, что именно стало причиной аварии – вероятнее всего, обледенение дороги.

По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами.