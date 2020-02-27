Детский лагерь общей площадью около 3000 квадратных метров на 198 мест в смену планируют запустить в эксплуатацию в 2020 году. Он будет совмещать в себе историко-патриотические и лингвистические образовательные программы, проведение региональных детских и спортивных мероприятий, курсы режиссуры, сценического мастерства и основ продюсирования.

Группа компаний «Просвещение» отвечает за обеспечение реализации концессионного проекта и привлечение финансирования, а также выступает в роли автора и разработчика образовательных программ. Проект разработан в рамках совместной деятельности с Агентством стратегических инициатив по реализации дорожной карты развития системы отдыха и оздоровления детей, созданной в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.

Центр детского летнего отдыха станет единой современной обучающей и оздоровительной площадкой, основным направлением которой будет воспитание у подростков гражданско-патриотических, духовных и нравственных качеств. В будущем эти навыки помогут юным гостям лагеря стать полноценными личностями, готовыми быть лидерами своего окружения, общества и страны.

Калининградский лагерь станет первым оздоровительно-образовательным комплексом, созданным с использованием механизмов государственного частного партнерства. Проект реализуется в рамках соглашения между Министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области и локальным концессионным партнёром.