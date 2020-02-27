читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Детский лагерь общей площадью около 3000 квадратных метров на 198 мест в смену планируют запустить в эксплуатацию в 2020 году. Он будет совмещать в себе историко-патриотические и лингвистические образовательные программы, проведение региональных детских и спортивных мероприятий, курсы режиссуры, сценического мастерства и основ продюсирования.

Группа компаний «Просвещение» отвечает за обеспечение реализации концессионного проекта и привлечение финансирования, а также выступает в роли автора и разработчика образовательных программ. Проект разработан в рамках совместной деятельности с Агентством стратегических инициатив по реализации дорожной карты развития системы отдыха и оздоровления детей, созданной в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.

Центр детского летнего отдыха станет единой современной обучающей и оздоровительной площадкой, основным направлением которой будет воспитание у подростков гражданско-патриотических, духовных и нравственных качеств. В будущем эти навыки помогут юным гостям лагеря стать полноценными личностями, готовыми быть лидерами своего окружения, общества и страны.

Калининградский лагерь станет первым оздоровительно-образовательным комплексом, созданным с использованием механизмов государственного частного партнерства. Проект реализуется в рамках соглашения между Министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области и локальным концессионным партнёром.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
CSKA team – Kiev team | Indigo+ – Viper+ | Brazil (4х4) – Spain (4×4) | Antequera – Alhaurín de la Torre | Rangers (Women) – Queen’s Park (Women) | Killester Donnycarney – Collinstown | St. Francis – Hartstown Huntstown |
Вам может понравиться

5 основных причин поломки ноутбуков

Содержание Попадание жидкостиАккумуляторПерегревМеханические поврежденияНеаккуратное обращение с USB-портами Несколько лет назад ноутбук стоил… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 февраля – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи, 27 февраля – снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 февраля – пасмурно, до -3 °C | Южно-Сахалинск, 27 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Королев, 27 февраля – пасмурно, до 11 °C | Подольск, 27 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир, 27 февраля – пасмурно, до 16 °C |