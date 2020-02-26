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В Реже Свердловской области девушка зарезала своего молодого человека, приревновав его к другой женщине.

Инцидент произошёл в ночь на 23 февраля. Согласно предварительной информации, между парой произошёл конфликт из-за того, что парень обратил внимание на другую женщину. Заметившая это его девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила нож и нанесла своему молодому человеку удар в сердце.

Обвиняемая, как отмечается, живёт в квартире мужчины со своей четырёхлетней дочерью. Из-за малолетнего ребёнка, которого не с кем оставить, девушка находится на свободе под подпиской о невыезде. Данный факт весьма возмущает местных жителей, которые даже готовы устроить митинг для того, что начальник МВД взял дело под личный контроль.

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