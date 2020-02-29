Боевики, воюющие в Сирии, пытаются выдать любые уничтоженные ими танки за современные боевые машины Т-90.

В СМИ сообщают, что причиной этому являются значительные премиальные. В результате террористы после уничтожения старого Т-55 или обычного бронетранспортера громко заявляют о том, что им удалось подбить «девяностый» танк. В Интернете при этом появилось множество видео, на которых боевики якобы уничтожают данную бронемашину.

Качество у этих роликов крайне низкое, поэтому даже опытным экспертам трудно понять, какая боевая техника демонстрируется на опубликованных кадрах. В соцсетях тем временем пользователи высмеяли действия боевиков, разместив для них «подсказку», на которой разные танки и БМП обозначаются как Т-90.