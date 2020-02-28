читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети было опубликовано видео новой постельной сцены с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского.

Они же снялись в фильме “Текст”, откровенная сцена из которого стала поводом для горячего обсуждения в Сети и выражения негодования в сторону Асмус. Актрисе даже начали угрожать убийством. На этот раз актёрам снова пришлось изображать пару – правда, уже не в фильме, а в спектакле “Утиная охота”.

В театральной постановке по пьесе Вампилова Янковский играет главного героя Виктора Зилова, а Асмус досталась роль его жены. Изображать постельную сцену им пришлось перед множеством зрителей.

Одна из зрительниц и сняла происходящее на видео, которое затем опубликовала в Instagram. В подписи она указала, что на сцене игра актёров воспринимается иначе, нежели в фильме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Al-Sailiya – Al Gharafa | Wolfsburg team (Women) – Ajax team (Women) | Russia (Amateur) – England (Amateur) | Esteghlal Khuzestan – Malavan | Roltek Dob – Ilirija | BATE – Rukh Vinnyky | Doxa Dramas – PAS Giannina |
Вам может понравиться

Глава свердловского Минздрава предложил запретить молодым врачам работать в частных клиниках

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заявил, что молодые врачи сразу после… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.02.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье дикая крыса укусила девятилетнюю школьницу

В Подмосковье крыса укусила девятилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой. Инцидент произошёл в Домодедово… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.02.2020
  • читать 1 минуту

Александр Емельяненко рассказал о поединке с Рамзаном Кадыровым

Боец MMA Александр Емельяненко в Instagram опубликовал фото с тренировки, проведённой вместе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи, 28 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск, 28 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев, 28 февраля – пасмурно, до 14 °C | Подольск, 28 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 28 февраля – пасмурно, до 11 °C |