В Сети было опубликовано видео новой постельной сцены с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского.

Они же снялись в фильме “Текст”, откровенная сцена из которого стала поводом для горячего обсуждения в Сети и выражения негодования в сторону Асмус. Актрисе даже начали угрожать убийством. На этот раз актёрам снова пришлось изображать пару – правда, уже не в фильме, а в спектакле “Утиная охота”.

В театральной постановке по пьесе Вампилова Янковский играет главного героя Виктора Зилова, а Асмус досталась роль его жены. Изображать постельную сцену им пришлось перед множеством зрителей.

Одна из зрительниц и сняла происходящее на видео, которое затем опубликовала в Instagram. В подписи она указала, что на сцене игра актёров воспринимается иначе, нежели в фильме.