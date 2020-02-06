В подмосковном Серпухове было изъято более 58 килограммов потенциально опасной рыбной продукции.

Согласно имеющейся информации, рыба, а также рыбное филе, находились в продаже в местном магазине “КолбасСыр”. Как отмечается, продукция на реализации находилась без потребительской упаковки, без маркировки и соблюдения условий хранения. Кроме того, у неё не было установленных сроков годности.

В настоящее время весь изъятый товар находится в хранении до вынесения решения о его дальнейшем использовании. Вопросом займётся Государственная ветеринарная служба, которая постановит, использовать рыбу по назначению, утилизовать или уничтожить.

Предприниматель получил предписание об устранении нарушений.