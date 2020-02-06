читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В подмосковном Серпухове было изъято более 58 килограммов потенциально опасной рыбной продукции.

Согласно имеющейся информации, рыба, а также рыбное филе, находились в продаже в местном магазине “КолбасСыр”. Как отмечается, продукция на реализации находилась без потребительской упаковки, без маркировки и соблюдения условий хранения. Кроме того, у неё не было установленных сроков годности.

В настоящее время весь изъятый товар находится в хранении до вынесения решения о его дальнейшем использовании. Вопросом займётся Государственная ветеринарная служба, которая постановит, использовать рыбу по назначению, утилизовать или уничтожить.

Предприниматель получил предписание об устранении нарушений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
CSKA Pomir Dushanbe – Khayr Vahdat | Lyceum Pirates – Mapua Cardinals | Sao Paolo+ – Palmeiras+ | Sporting team – Galatasaray team | Marseille team – Benfica team | Sporting team – Benfica team | Bayern (Amateur) – Schalke (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье задержан мужчина, избивший 17-летнюю девушку до смерти

В Подмосковье задержан 36-летний мужчина, избивший до смерти 17-летнюю девушку. Инцидент произошёл… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 02.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 февраля – ясно, до -5 °C | город Мытищи, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Южно-Сахалинск, 6 февраля – переменная облачность, до -19 °C | Королев, 6 февраля – дождь, до 1 °C | Подольск, 6 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Армавир, 6 февраля – пасмурно, до 14 °C |