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В Саратове на пешеходном переходе была сбита пожилая женщина вместе с тремя внуками.

Инцидент произошёл 29 февраля примерно в 12 часов дня на пересечении улиц Тархова и Чехова. Согласно предварительной информации, водитель 1951 года рождения, находясь за рулём автомобиля Datsun, нарушил правила проезда пешеходных переходов.

В результате этого он допустил наезд на женщину 1955 года рождения, которая в этот момент переходила дорогу вместе с тремя внуками: двумя мальчиками 9-ти и 3-х лет, и девочкой 2-х лет. Пострадавшие, за исключением трёхлетнего мальчика, которого после осмотра врачами отпустили домой, были доставлены в больницу.

По факту инцидента проводится проверка и выяснение обстоятельств случившегося.

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