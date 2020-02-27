Дело подростка, который возил на санках в Вольске труп избитого им местного жителя, было направлено в суд. Об этом сообщили представители управления СКР по Саратовской области.

Согласно версии следствия, в декабре прошлого года мужчина, проживающий на улице Полбина, спугнул двух неизвестных, которые что-то везли на санках. Когда он подошел поближе, то увидел труп. Позднее полицейские задержали семнадцатилетнего подростка, который признался в убийстве. Оказалось, что он до смерти избил участника застолья, вошедшего в дом в обуви, а затем попросил отца помочь ему избавиться от тела.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств для обвинения юноши, поэтому дело было направлено в суд, где его рассмотрят по существу. Если подростка признают виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.