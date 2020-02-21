читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Саратове в результате стрельбы в кафе “Сириус” на улице Свинцовой пострадал мужчина.

Как сообщается, пострадавший, выйдя из кафе, сам попросил прохожих вызвать ему “скорую помощь”. Прибывшие медики госпитализировали 40-летнего мужчину. Состояние пострадавшего к моменту госпитализации оценивается как тяжёлое, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа для проведения проверки. Согласно предварительной информации, в кафе произошла стрельба, по некоторым сведениям, ей предшествовала драка, которую устроил 30-летний посетитель. После этого он совершил пять выстрелов, а затем сбежал.

В настоящее время кафе закрыто.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Vitebsk U19 – Dinamo Brest U19 | Al-Khoor – Al Rayyan | Wolfsburg team (Women) – Ajax team (Women) | France (Amateur) – Brazil (Amateur) | Al Salibikhaet – Al Jahra | Baltika Kaliningrad – Vitebsk | Tobol – Dinamo Brest |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 21 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 21 февраля – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 21 февраля – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск, 21 февраля – ясно, до -12 °C | Королев, 21 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск, 21 февраля – ясно, до 2 °C | Армавир, 21 февраля – пасмурно, до 7 °C |