В Саратове в результате стрельбы в кафе “Сириус” на улице Свинцовой пострадал мужчина.

Как сообщается, пострадавший, выйдя из кафе, сам попросил прохожих вызвать ему “скорую помощь”. Прибывшие медики госпитализировали 40-летнего мужчину. Состояние пострадавшего к моменту госпитализации оценивается как тяжёлое, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа для проведения проверки. Согласно предварительной информации, в кафе произошла стрельба, по некоторым сведениям, ей предшествовала драка, которую устроил 30-летний посетитель. После этого он совершил пять выстрелов, а затем сбежал.

В настоящее время кафе закрыто.