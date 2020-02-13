В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка была изнасилована гражданином из Таджикистана.

Как сообщается, инцидент произошёл в ночь на 12 февраля в одном из отелей города. Утром девочка подошла к прибывшему в отель участковому, который совершал профилактический осмотр. Она сообщила ему о произошедшем.

Полицейский тут же отправился в номер, который указала ему пострадавшая девочка, обнаружил там подозреваемого и задержал его. Спустя несколько часов мать девочки пришла в полицию и написала заявление об изнасиловании дочери.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, выяснилось, что обвиняемый находится на территории России незаконно, из-за чего на него был составлен административный протокол.