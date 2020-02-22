Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информационном агентстве SANA разместили кадры турецкого вторжения в Сирию и ее результаты для Турции. Военные специалисты первым делом указали на уничтожение ее танков М60Т Sabra.

Согласно имеющимся у экспертов сведениям, турецкая армия обладает 166 «Сабрами». Речь идет о ее самых передовых танках. Они были разработаны израильскими инженерами на основе американских М60А3. Существуют два варианта этой боевой машины: первая оснащена командирской башенкой, а вторая – пулеметной установкой, которой можно управлять дистанционно.

В Сирии удалось зафиксировать прибытие именно «Сабров», которые, по мнению некоторых военных специалистов, являются грозной силой при прямом столкновении с другой бронетехникой. На опубликованных новостным порталом кадрах можно увидеть четыре подобных танка, которые были уничтожены в ходе ожесточенных боев.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Russia (Amateur) (Women) – France (Amateur) (Women) | South Adelaide – Sturt Lions | Western Strikers – Adelaide Vipers | Green Gully U20 – Hume City U20 | Para Hills – Croydon Kings | Adelaide United U21 – Raiders | Modbury Jets – Adelaide Comets |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Российская авиация уничтожила две турецкие колонны бронетехники в Сирии

В издании avia.pro сообщили о том, что российские ВКС нанесли удар по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 22 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 22 февраля – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 22 февраля – ясно, до -10 °C | Южно-Сахалинск, 22 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 22 февраля – пасмурно, до 4 °C | Подольск, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир, 22 февраля – пасмурно, до 7 °C |