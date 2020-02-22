В информационном агентстве SANA разместили кадры турецкого вторжения в Сирию и ее результаты для Турции. Военные специалисты первым делом указали на уничтожение ее танков М60Т Sabra.

Согласно имеющимся у экспертов сведениям, турецкая армия обладает 166 «Сабрами». Речь идет о ее самых передовых танках. Они были разработаны израильскими инженерами на основе американских М60А3. Существуют два варианта этой боевой машины: первая оснащена командирской башенкой, а вторая – пулеметной установкой, которой можно управлять дистанционно.

В Сирии удалось зафиксировать прибытие именно «Сабров», которые, по мнению некоторых военных специалистов, являются грозной силой при прямом столкновении с другой бронетехникой. На опубликованных новостным порталом кадрах можно увидеть четыре подобных танка, которые были уничтожены в ходе ожесточенных боев.