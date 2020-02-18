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В РФ сообщили о том, что турецкие военные сбили два сирийских боевых вертолета. Для этого были использованы ПЗРК, которыми Турция снабдила своих бойцов в Сирии.

В издании Regnum, сославшись на слова военного эксперта Владимира Васильева, отметили, что, либо вертолеты ВВС Сирии были сбиты турецкими военнослужащими, либо подконтрольными Турции боевиками, получившими от нее специальные ракетные комплексы. Однако ПЗРК являются дорогостоящим и сложным в обращении оружием, поэтому его передача в руки террористов маловероятна.

Эксперт также добавил, что в районе, где были сбиты сирийские вертолеты, действовали и воздушные судна ВКС РФ, уничтожение которых привело бы к значительным проблемам для Турции. По этой причине она вряд ли доверила эту задачу боевикам.

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