В подмосковном Подольске разыскивается пропавшая Виктория Жукова.

Как сообщается, девушке 17 лет, она пропала 12 февраля. Примерно в семь часов утра Виктория ушла из дома, находящемся на улице Юбилейная, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Девушке на вид около 18-20 лет, она имеет худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, также отмечается, что она сутулится, а плечи опущены. Другие приметы: прямые волосы, окрашенные в тёмный цвет, зелёные глаза, высокий лоб, глубокая подбородочная ямка.

В день исчезновения была одета в длинную зимнюю розовую куртку, имеющую спереди две нашивки, чёрные штаны и шарф, шнурованные розовые ботинки с белым мехом, имела при себе чёрный рюкзак.

Особые приметы: вертикальный глубокий шрам на лбу длиной около сантиметра, жестикуляция во время разговора, также девушка быстро говорит.

Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по телефонам 8-(496)-763-02-10, 8-(496)-763-02-63, 112 или 02.