В Подмосковье крыса укусила девятилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой.

Инцидент произошёл в Домодедово на улице 25 лет Октября. Девочка поднималась домой по лестнице, держась рукой за перила, когда на неё напала крыса, укусившая её за палец.

Крыса до происшествия осталась незамеченной из-за своего рыжего цвета, незаметного на фоне перил. После укуса животное сбежало в подвал.

Школьница сообщила о случившемся маме, которая отправилась вместе с ней в больницу. Теперь её ожидает курс уколов от бешенства, который продлится до мая.

Отмечается, что крысу в окрестностях дома видели неоднократно – её видели под машинами, под арками домов, а недавно животное гоняли три собаки. По факту инцидента будет проведена проверка. Предполагается, что крыса могла появиться здесь из-за магазинов, размещённых в подвальных помещениях дома.