читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Подмосковье крыса укусила девятилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой.

Инцидент произошёл в Домодедово на улице 25 лет Октября. Девочка поднималась домой по лестнице, держась рукой за перила, когда на неё напала крыса, укусившая её за палец.

Крыса до происшествия осталась незамеченной из-за своего рыжего цвета, незаметного на фоне перил. После укуса животное сбежало в подвал.

Школьница сообщила о случившемся маме, которая отправилась вместе с ней в больницу. Теперь её ожидает курс уколов от бешенства, который продлится до мая.

Отмечается, что крысу в окрестностях дома видели неоднократно – её видели под машинами, под арками домов, а недавно животное гоняли три собаки. По факту инцидента будет проведена проверка. Предполагается, что крыса могла появиться здесь из-за магазинов, размещённых в подвальных помещениях дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Parma (Amateur) – Juventus (Amateur) | Inter (Amateur) – Milan (Amateur) | Inter (3х3) – Bayern (3х3) | Napoli (3х3) – Arsenal (3х3) | Chelsea (2×2) – Barcelona (2×2) | Benfica team – Marseille team | Bayern (Amateur) – Schalke (Amateur) |
Вам может понравиться

Светлана Иванова и Джаник Файзиев сыграли тайную свадьбу

Спустя восемь лет после начала отношений 34-летняя актриса Светлана Иванова и 58-летний… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.02.2020
  • читать 1 минуту

В Балакове водитель насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

В Саратовской области водитель наехал на местного жителя, по какой-то причине лежащего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.02.2020
  • читать 1 минуту

Дмитрий Шепелев может стать телеведущим на канале “Пятница”

Некоторое время назад официально подтвердилась информация об увольнении Дмитрия Шепелева с Первого… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 26 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи, 26 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 26 февраля – пасмурно, до -1 °C | Южно-Сахалинск, 26 февраля – ясно, до -11 °C | Королев, 26 февраля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск, 26 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 26 февраля – ясно, до 10 °C |