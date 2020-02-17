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В Подмосковье девушка погибла в одном из гаражей кооператива “Чайка”.

Инцидент произошёл 14 февраля. Как сообщается, пара собралась отпраздновать День всех влюблённых в уединении в гараже, принадлежащем девушке, однако в итоге всё закончилось трагедией.

К тому времени, когда пара была обнаружена, девушка уже погибла. Как сообщается, к моменту обнаружения она была мертва уже около семи часов. 34-летний мужчина был жив, но находился в крайне тяжёлом состоянии из-за отравления угарным газом. Его госпитализировали. Тело девушки было отправлено на вскрытие.

Причиной отравления угарным газом называется бензогенератор, который проработал в гараже долгое время – от него были запитаны обогреватель и освещение.

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