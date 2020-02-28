В Пензенской области перед местными чиновниками был исполнен восточный танец живота. Как предполагается, танец является своеобразным подарком в честь 23 февраля.

В Сети был опубликован видеоролик, снятый одним из посетителей мероприятия, как сообщается, прямо в зале заседаний в администрации Каменского района во время празднования Дня защитника Отечества. В кадре находится девушка в откровенном наряде, исполняющая танец перед чиновниками. Больше всего автора видео возмутило то, что девушка танцует на фоне герба Российской Федерации.

Также можно увидеть, что в первых рядах зрителей находятся в основном мужчины. Кроме того, отмечается, что среди присутствующих чиновников находился и глава района Сергей Юркин.