В центре Москвы 28-летний мужчина избил полицейского, из-за чего тот был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Инцидент произошёл 13 февраля. Согласно имеющейся информации, мужчина совершил административное нарушение и был доставлен в помещение ОМВД по Пресненскому району Москвы. Старший лейтенант занимался составлением административного протокола, когда нарушитель набросился на него.

Отмечается, что мужчина в момент нападения на полицейского был пьян. Он нанёс полицейскому удар ногой в лицо, затем другой ногой – в бедро. У пострадавшего были диагностированы перелом правой скуловой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.