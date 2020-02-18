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В столице России рядом со зданием ФСБ, расположенным на Лубянской площади, задержали гражданского активиста Константина Фокина.

В СМИ отмечают, что мужчина воспользовался цепью, чтобы приковать себя к ручке двери. В руках он держал плакат, на котором была представлена надпись в поддержку молодых людей, осужденных по делу «Сети» (запрещенная в России террористическая организация). Приехавшие на место инцидента полицейские перекусили цепь, а потом отвезли задержанного в приемную ФСБ.

Согласно словам Фокина, стражи правопорядка не сообщили ему, какое правонарушение он совершил, а просто затолкали в патрульную машину и увезли в отдел. Ранее суд признал семерых человек виновными в создании террористической организации. Фигуранты дела при этом не раз сообщали, что их пытали, чтобы выбить из них признательные показания.

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