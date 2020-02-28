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В Москве два иностранца стали жертвами алчных и хитрых таксистов.

Как сообщается, 27 февраля в правоохранительные органы столицы в разное время обратились двое мужчин – 52-летний житель Нидерландов, и 31-летний француз. Они обратились к таксистам с просьбой довезти их из аэропорта Шереметьево, причём обоим требовалось добраться до дома на Дербеневской улице.

В итоге, за эту поездку нидерландец, ехавший с водителем на автомобиле KIA, отдал 31 800 рублей, а гражданин Франции, которого отвёз водитель на Toyota, немногим больше – 32 231 рублей.

Информацию об этих двух случаях мошенничества сообщил источник из правоохранительных органов. В настоящее время полиция ведёт проверку по факту инцидентов.

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