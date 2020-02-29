Недалеко от Краснокаменска пассажирская “Газель” провалилась под лёд на озере.

Как сообщается, озеро расположено в 15-16 километрах от города, и из-за того, что в его впадают очистные сооружения, лёд на озере всегда достаточно тонкий. Из-за этого выезд на лёд запрещён, а ледовые переправы отсутствуют. Об этом известно всем жителям Краснокаменска. Однако, несмотря на это, водитель решил рискнуть и, нарушив правила безопасности, выехать на лёд, в результате чего автомобиль провалился.

Отмечается, что и водитель, и пассажиры, сумели выбраться из “Газели” самостоятельно, но вытащить транспортное средство у них не вышло. Сотрудники МЧС же делать это отказываются – сообщается, что из-за отсутствия у них необходимой инженерной техники вытащить машину они не могут.