В Китае, в городе Ухань, были диагностированы два случая заражения коронавирусом новорождённых.

Как предполагают медицинские специалисты из детской больницы, заболевание передалось от инфицированной матери к ребёнку во время беременности.

Один ребёнок родился несколькими неделями ранее – 13 января, он был здоров. Однако 26 января коронавирус был обнаружен у его матери, а 29 января симптомы появились и у ребёнка. 31 января его диагноз был подтверждён. В настоящее время его состояние стабильно.

Другой заболевший ребёнок родился 2 февраля, отмечается, что его мать была заражена коронавирусом. Проведённый через 30 часов анализ подтвердил наличие у младенца коронавируса. В настоящее время его состояние стабильно, а температура в норме, однако присутствуют одышка и незначительные нарушения функции печени.