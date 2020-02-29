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В Ингушетии был задержан 32-летний полицейский, которого обвиняют в публикации оперативного видео. Из-за этой видеозаписи позднее было совершено убийство женщины.

Согласно имеющейся информации, видео с участием 34-летней женщины было опубликовано 6 февраля. Она попала в кадр во время мероприятия по розыску преступника – ночью полицейские ворвались в его квартиру, где находились две женщины и несколько мужчин. Сам разыскиваемый спрыгнул с пятого этажа и погиб.

Одну из этих женщин опознал её 37-летний брат, который на следующий день после публикации видео зарезал её. Он объяснил свой поступок тем, что женщина опозорила семью. Мужчина был помещён под стражу.

В итоге, в отношении полицейского, выложившего видеозапись, решается вопрос об аресте его по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

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