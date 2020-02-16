В Хабаровском крае два автомобиля с людьми, возвращающимися с рыбалки, ушли под лёд на Амуре.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля в районе села Воронежское-3. Согласно имеющейся информации, три автомобиля выехали с островов на реку. В четырёх километрах от города, примерно в 70-ти метрах от берега, они начали проваливаться под лёд.

Первый из них, УАЗ с двумя людьми, ушёл под лёд, из машины никому выбраться не удалось. Второй автомобиль, Toyota, также начал уходить под лёд, однако водителю удалось спастись. Третья машина в полынью не попала и успела выйти на крепкий лёд.

Выбравшийся из тонущей машины водитель был передан врачам.

Спасатели продолжают работу по поиску затонувшего автомобиля с двумя людьми. Уже было обследовано около шести тысяч квадратных километров, однако безрезультатно.