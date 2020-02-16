читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Хабаровском крае два автомобиля с людьми, возвращающимися с рыбалки, ушли под лёд на Амуре.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля в районе села Воронежское-3. Согласно имеющейся информации, три автомобиля выехали с островов на реку. В четырёх километрах от города, примерно в 70-ти метрах от берега, они начали проваливаться под лёд.

Первый из них, УАЗ с двумя людьми, ушёл под лёд, из машины никому выбраться не удалось. Второй автомобиль, Toyota, также начал уходить под лёд, однако водителю удалось спастись. Третья машина в полынью не попала и успела выйти на крепкий лёд.

Выбравшийся из тонущей машины водитель был передан врачам.

Спасатели продолжают работу по поиску затонувшего автомобиля с двумя людьми. Уже было обследовано около шести тысяч квадратных километров, однако безрезультатно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Polissya Stavki – Rybickon Kyiv | Cape Town City II – Stellenbosch II | TJ Malinovo – SKO Miloslavov | Lokomotiva Devinska Nova Ves – Lamac | Russia (Amateur) (Women) – France (Amateur) (Women) | Klasiko – Kuala Lumpur Rovers | Grambach – SV Lieboch |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 16 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 16 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский, 16 февраля – ясно, до -7 °C | Южно-Сахалинск, 16 февраля – пасмурно, до -11 °C | Королев, 16 февраля – ясно, до 2 °C | Подольск, 16 февраля – пасмурно, до -1 °C | Армавир, 16 февраля – переменная облачность, до 3 °C |