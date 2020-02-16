В Бокситогорском районе мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил стрельбу из ружья.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Петербурге и Ленобласти, инцидент произошёл 15 февраля. Возле одного из домов в деревне Мозолево-1 местные жители заметили стрельбу, и сообщили о ней в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину 1980-го года рождения, который, как отмечается, проживал по этому же адресу. Кроме того, во время осмотра территории были найдены ружьё и чехол от него, которые направили на экспертизу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют владельца ружья и проводят установление обстоятельств случившегося.