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В Бокситогорском районе мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил стрельбу из ружья.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Петербурге и Ленобласти, инцидент произошёл 15 февраля. Возле одного из домов в деревне Мозолево-1 местные жители заметили стрельбу, и сообщили о ней в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину 1980-го года рождения, который, как отмечается, проживал по этому же адресу. Кроме того, во время осмотра территории были найдены ружьё и чехол от него, которые направили на экспертизу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют владельца ружья и проводят установление обстоятельств случившегося.

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