В Челябинске настойчивый поклонник девушки из ревности убил её знакомого.

Знакомство Юрия и Елены состоялось в приюте для животных, где парень работал, а девушка стала волонтёром. Елена воспринимала их общение не более, чем дружбу, в то время как парень начал испытывать романтические чувства. Однако узнав, что взаимности нет, он начал вести себя агрессивно и преследовать девушку.

Как сообщается, он пытался проникнуть к ней в квартиру через окно, неоднократно портил машину, преследовал Елену. Кроме того, он начал драться с её знакомыми и даже с соседом. Елену он называл “своей вещью”, а себя “её хозяином”. Обращение девушки в полицию результата не дало.

17 февраля Елена с другом находились у неё дома, где также были родители девушки. Юрий начал кидать камни в окна и угрожать. Девушка вышла с ним поговорить, тогда он вытащил нож и начал угрожать уже им. Друг девушки, заметив это, также вышел из дома. Юрий набросился с ножом на парня и нанёс ему множество ранений, а также избил ногами. Успокоившись, он скрылся с места преступления.

Девушка вызвала “скорую помощь”, однако молодой человек был слишком тяжело ранен и скончался в реанимации.

На следующий день убийца был задержан. В его отношении заведено уголовное дело, парень в настоящее время находится под стражей.