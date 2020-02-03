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Житель Шебекино Белгородской области был осуждён за интимную связь с несовершеннолетней девушкой, однако впоследствии был освобождён от наказания.

Согласно информации следствия, 25-летний мужчина познакомился с девушкой в Сети в ноябре 2018 года. При этом, как отмечается, девушке ещё не было 16-ти лет, и мужчина об этом знал. В июне следующего года он предложил девушке переехать к нему, на что она согласилась. Несколько месяцем они жили вместе и вступали в половую связь.

В итоге, мужчина был обвинён в связи с несовершеннолетней. Суд приговорил его к 350 часам обязательных работ. Однако недавно мужчина вступил с девушкой в официальный брак. Это произошло 28 января 2020 года. Таким образом, подсудимый был освобождён от наказания.

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