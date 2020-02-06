В Архангельске задержан 51-летний местный житель, обвиняемый в нападении на собственного брата.

Инцидент произошёл вечером 4 февраля в доме на улице Пирсовая. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружился кухонным ножом и нанёс своему 56-летнему брату удар в область груди. Поводом послужил конфликт на бытовой почве, возникший в результате разговора о переезде в другую квартиру. Обвиняемый, как он сообщил, не желал никуда переезжать, и разозлился.

Потерпевший сумел оказать своему брату сопротивление. Ему была оказана своевременная медицинская помощь, в настоящее время мужчина находится в реанимации больницы после проведённой операции.

Свою вину подозреваемый частично признал и сообщил, что убивать брата он не желал. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.