Аргентинцу по имени Хуан де Диос Сота удалось обнаружить окаменелые останки древнего броненосца размером с машину рядом с городом Буэнос-Айрес.

По словам местного жителя, во время прогулки он нашел гигантское «яйцо древнего ящера». Недолго думая, он пошел домой и сообщил о своем открытии ученым. Но после проведенных раскопок выяснилось, что мужчина нашел не яйца, а панцири глиптодонов, причем один из них по своим размерам превышал Volkswagen Beetle. Эти существа жили на планете около 20 000 лет назад.

Исследователи отмечают, что в найденную группу входят 2 взрослые и 2 молодые особи. Все они двигались в одну сторону. Пабло Мессинео, один из археологов, участвовавших в раскопках, заявил, что им впервые удалось найти так много окаменелостей глиптодонов в одном месте.