Находящимся на карантине украинцам, которых с громким скандалом эвакуировали из китайского Уханя, 28 февраля передали партию презервативов.

Как рассказал на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Махов, у них 103 человека закрыты в одном здании. Причём чуть меньше половины из них – женщины. После этого он иронично замечает, что понятно, что будет, и все должны быть здоровыми и защищёнными от любых вирусов, и добавляет, что этот мир спасёт любовь.

Махов сопровождал граждан Украины, эвакуируемых из Китая из-за вспышки коронавируса, и находится вместе с ними в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. Презервативы, как отмечается, были переданы Полтавским областным центром профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.