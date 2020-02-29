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Гол Джордана Флореса, полузащитника ФК «Дандолк», забитый в рамках ирландского чемпионата, могут признать лучшим на планете.

Мяч был эффектно забит в ворота команды «Шемрок» вчера, 28 февраля, в ходе игры 4-го тура турнира Ирландии. Во время 1-го тайма «Дандолк» получил возможность провести угловой. Флорес смог не только принять подачу, но и моментально направить мяч в дальний угол ворот противника.

Представители FIFA уже оценили невероятный гол футболиста и предложили включить его в борьбу за премию им. Ференца Пушкаша, которую вручают за лучший забитый мяч года. Однако успех Флореса все равно не принес победы его команде – она проиграла со счетом 2:3.

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