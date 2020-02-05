В издании North Press Agency сообщают о том, что турецкая армия открыла огонь по российским военнослужащим, находившимся в северной области провинции Алеппо в Сирии.

Источники информагентства отмечают, что вооруженные силы Турции совершили удар по населенному пункту, находящемуся в районе Шарран. В этой зоне якобы располагались военные РФ. Официально эту информацию еще никто не подтвердил.

Ранее на территории Саркиба турецкие военные оказались под обстрелом сирийской правительственной армии, что привело к гибели пятерых военнослужащих и трех гражданских лиц. В ответ войска Турции ударили по десяткам целям в Сирии, ликвидировав 76 бойцов правительственных ВС.