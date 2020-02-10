На церемонии вручения “Оскар” актёр Том Хэнкс устроил соревнования по отжиманиям.

Его соперником выступил один из военных, которые также находились на церемонии. Как сообщается, Хэнкс, в то время, когда проходил по красной ковровой дорожке, предложил офицеру узнать, кто из них сделает больше отжиманий.

Их состязание было записано на видео и опубликовано в Сети. На записи можно увидеть, что каждый из них делает не менее пары десятков отжиманий. При этом делать это им пришлось не в самых благоприятных условиях – в этот день в Лос-Анджелесе прошёл дождь, и красная ковровая дорожка была очень мокрой.

Том Хэнкс номинирован на премию “Лучшая мужская роль второго плана” за фильм “Прекрасный день по соседству”. Также номинацию получили Брэд Питт, Джордж Пеши, Аль Пачино и Энтони Хопкинс.