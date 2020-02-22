В китайском информагентстве Sohu сообщили, что установка гиперзвукового комплекса «Кинжал» на стратегические ракетоносцы Ту-160М станет настоящим ударом в сердце США.

По словам авторов материала, модернизированные «Белые лебеди» являются самыми современными российскими бомбардировщиками, способными перемещаться со скоростью свыше 2 тысяч километров в час и нести до 40 тысяч килограмм боеприпасов. С них можно также осуществлять пуски крылатых ракет с ядерными боеголовками. В настоящее время эти самолеты проходят испытания и должны будут поступить на вооружение в следующем году.

В будущем эти ракетоносцы планируется оснащать гиперзвуковыми ракетами, что станет настоящей головной болью для Соединенных Штатов. Сейчас «Кинжалами» оборудуются истребители МиГ-31К, являющиеся самыми быстрыми самолетами в мире.