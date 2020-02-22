читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайском информагентстве Sohu сообщили, что установка гиперзвукового комплекса «Кинжал» на стратегические ракетоносцы Ту-160М станет настоящим ударом в сердце США.

По словам авторов материала, модернизированные «Белые лебеди» являются самыми современными российскими бомбардировщиками, способными перемещаться со скоростью свыше 2 тысяч километров в час и нести до 40 тысяч килограмм боеприпасов. С них можно также осуществлять пуски крылатых ракет с ядерными боеголовками. В настоящее время эти самолеты проходят испытания и должны будут поступить на вооружение в следующем году.

В будущем эти ракетоносцы планируется оснащать гиперзвуковыми ракетами, что станет настоящей головной болью для Соединенных Штатов. Сейчас «Кинжалами» оборудуются истребители МиГ-31К, являющиеся самыми быстрыми самолетами в мире.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Para Hills Knights II – Croydon Kings II | Deportivo Municipal – Karlos Stein | South Adelaide II – Sturt Lions II | White City II – Adelaide Holls II | Deportivo Cafessa – Deportivo Gladiadores | Atletico Saltillo – Universidad Autonoma de Zacatecas | T & T – TTBD Phu Dong |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Российская авиация уничтожила две турецкие колонны бронетехники в Сирии

В издании avia.pro сообщили о том, что российские ВКС нанесли удар по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 22 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 22 февраля – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 22 февраля – ясно, до -10 °C | Южно-Сахалинск, 22 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 22 февраля – пасмурно, до 4 °C | Подольск, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир, 22 февраля – пасмурно, до 7 °C |