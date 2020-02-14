В издании avia.pro сообщили о том, что истребители F-16 ВВС США осуществили ракетные удары по сирийскому району, в котором расположена военная база России.

Отмечается, что воздушная атака была осуществлена на расстоянии всего в трех-четырех километрах от ВПП авиабазы, находящейся в окрестностях Камышли. Информация о появлении в данном регионе американских боевых самолетов подтверждают видео, сделанные местными жителями. Некоторые сирийские источники отмечают, что в ходе этого удара погиб один солдат правительственной армии Сирии.

Однако в издании Al Masdar News данную информацию подтверждают только частично. В нем говорится, что в районе Камышли действительно пролетали американские истребители, однако никакого авиаудара они не совершали – шум мог возникнуть в результате преодоления пилотами звукового барьера.