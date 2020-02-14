В издании avia.pro сообщили о том, что истребители F-16 ВВС США осуществили ракетные удары по сирийскому району, в котором расположена военная база России.
Отмечается, что воздушная атака была осуществлена на расстоянии всего в трех-четырех километрах от ВПП авиабазы, находящейся в окрестностях Камышли. Информация о появлении в данном регионе американских боевых самолетов подтверждают видео, сделанные местными жителями. Некоторые сирийские источники отмечают, что в ходе этого удара погиб один солдат правительственной армии Сирии.
Однако в издании Al Masdar News данную информацию подтверждают только частично. В нем говорится, что в районе Камышли действительно пролетали американские истребители, однако никакого авиаудара они не совершали – шум мог возникнуть в результате преодоления пилотами звукового барьера.
Tensions and Clashes between US Forces and Regime Army at Khirbet Amo,with US Airforce launching an Airstrike,killing Regime Soldiers at the entrance of Qamishli City,from the direction of Khirbet Amo— ثائراً سوريا (@AbdoZehn) February 12, 2020