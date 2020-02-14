Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании РЕН ТВ сообщили о том, что Рафик Аглиуллин, работник СК РФ по Тюменской области, который отпраздновал повышение под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам», был уволен.

По словам журналистов, работника Следкома уволили за то, что он нарушил присягу, а также дискредитировал себя и своих коллег. Напоминаем, что служебная проверка началась после появления в Сети видео, на котором работник СКР празднует повышение до майора и выкрикивает лозунги, обеляющие преступников.

Ролик был размещен главой охранного агентства города, который, по данным средств массовой информации, не раз привлекался к уголовной ответственности. На записи также, по некоторым сведениям, можно увидеть руководителя отдела, борющегося с организованной преступностью, и его заместителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Galatasaray team – Benfica team | Marseille team – Sporting team | Borussia (Amateur) – Bayern (Amateur) | Hamburg (Amateur) – Schalke (Amateur) | Barcelona (Amateur) – Real Betis (Amateur) | Ural (Amateur) – Spartak (Amateur) | Dynamo (Amateur) – Lokomotiv (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье задержан мужчина, избивший 17-летнюю девушку до смерти

В Подмосковье задержан 36-летний мужчина, избивший до смерти 17-летнюю девушку. Инцидент произошёл… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 02.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 14 февраля – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи, 14 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 14 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 14 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Королев, 14 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск, 14 февраля – небольшой снег, до 0 °C | Армавир, 14 февраля – небольшой снег, до 4 °C |