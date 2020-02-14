В издании РЕН ТВ сообщили о том, что Рафик Аглиуллин, работник СК РФ по Тюменской области, который отпраздновал повышение под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам», был уволен.

По словам журналистов, работника Следкома уволили за то, что он нарушил присягу, а также дискредитировал себя и своих коллег. Напоминаем, что служебная проверка началась после появления в Сети видео, на котором работник СКР празднует повышение до майора и выкрикивает лозунги, обеляющие преступников.

Ролик был размещен главой охранного агентства города, который, по данным средств массовой информации, не раз привлекался к уголовной ответственности. На записи также, по некоторым сведениям, можно увидеть руководителя отдела, борющегося с организованной преступностью, и его заместителя.