Сергей Шнуров, солист распущенного недавно музыкального коллектива «Ленинград», посмеялся над партией Захара Прилепина «За правду» и Иваном Охлобыстиным в своем новом стихотворении.

Фракция была сформирована в столице России в минувшую субботу, 1 февраля, в рамках съезда движения с таким же названием. Прилепин был выбран председателем партии. Известный певец на своей страничке в «Инстаграме» разместил стих, где отметил, что на данном мероприятии собралась ладная «компашка, как тачка Lada», за рулем которой оказался «писатель-мент». Тем самым Шнуров напомнил о службе Прилепина в МВД.

Музыкант указал, что присутствовавший на съезде Иван Охлобыстин уже немало времени увлекается религией и политикой, а также регулярно «топит за власть». Он добавил, что участники данного движения представляют собой гротескных персонажей, напоминающих героев «Мертвых душ».