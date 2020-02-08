читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Минаев в рамках телепередачи “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как однажды проиграл свою жену в карты.

Произошло это в 90-х годах во время его концертного тура, когда Сергей прибыл в Красноярск вместе со своей второй женой Аленой. Его супруга также выступала на сцене.

Артист слишком сильно увлёкся игрой в карты, но полностью проигрался – у него не осталось денег. Тогда в качестве ставки он в шутку решил использовать Алену, однако и её проиграл. Остальные игроки были настроены весьма серьёзно и потребовали у Минаева свой приз – по их законам девушку следует доставить выигравшему человеку.

В итоге, этой ночью Сергею пришлось спать вместе с ножом и топором, опасаясь возможной мести. Затем супруги попросили помощи в правоохранительных органах.

После этого инцидента в Красноярске музыкант выступает без своей жены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Lokomotiv Pamir – Shokhmansur | France (Amateur) (Women) – Brazil (Amateur) (Women) | Bentleigh Greens – Hume City | Bombay YMCA – Springfield | Spirit U20 – Canterbury Bankstown U20 | Hills United Brumbies U20 – Hakoah Sydney City East U20 | Russia (Amateur) (Women) – England (Amateur) (Women) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье задержан мужчина, избивший 17-летнюю девушку до смерти

В Подмосковье задержан 36-летний мужчина, избивший до смерти 17-летнюю девушку. Инцидент произошёл… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 02.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 8 февраля – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи, 8 февраля – ясно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский, 8 февраля – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск, 8 февраля – пасмурно, до -19 °C | Королев, 8 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск, 8 февраля – ясно, до -10 °C | Армавир, 8 февраля – небольшой снег, до -4 °C |