Сергей Минаев в рамках телепередачи “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым рассказал о том, как однажды проиграл свою жену в карты.

Произошло это в 90-х годах во время его концертного тура, когда Сергей прибыл в Красноярск вместе со своей второй женой Аленой. Его супруга также выступала на сцене.

Артист слишком сильно увлёкся игрой в карты, но полностью проигрался – у него не осталось денег. Тогда в качестве ставки он в шутку решил использовать Алену, однако и её проиграл. Остальные игроки были настроены весьма серьёзно и потребовали у Минаева свой приз – по их законам девушку следует доставить выигравшему человеку.

В итоге, этой ночью Сергею пришлось спать вместе с ножом и топором, опасаясь возможной мести. Затем супруги попросили помощи в правоохранительных органах.

После этого инцидента в Красноярске музыкант выступает без своей жены.