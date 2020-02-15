Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в начале декабря, и уже сейчас ходят слухи, что пара ожидает ребёнка.

Внимательные поклонники заметили, что в последнее время Татьяна всё чаще надевает одежду оверсайз и посчитали это подтверждением предположения о беременности Брухуновой. Сами Петросян и Татьяна информацию опровергли, но слухи не прекратили появляться. Прокомментировал их близкий друг юмориста художник Никас Сафронов.

Он заявил, что рождение ребёнка является счастьем, а для самого Петросяна – двойным счастьем после тяжёлого развода. Кроме того, Сафронов заметил, что юморист выглядит моложе своих лет, а ребёнок поможет ему сбросить ещё лет 30, и окажет положительное влияние на эмоциональный фон.

Также Сафронов отметил, что паре следует очень нежно беречь свои чувства, так как в возрастных браках редко получается сохранить семью. Он предостерёг Татьяну от соблазнов, и заявил, что к ней будет повышенное внимание от молодых мужчин.