Виталий Доронкин, режиссер кинокартины «Боевая система», принес извинения перед жителями Томска за стрельбу в центре города.

В минувшее воскресенье, 23 февраля, в соцсетях начали появляться сведения о том, что на городских улицах неизвестный застрелил двух человек из ружья. Позднее стало известно, что речь идет о съемках фильма. Авторы киноленты отмечают, что согласовали данное мероприятие с томскими властями. Они также извинились за то, что заставили жителей города волноваться из-за произошедшего.

Новая картина Доронкина несет в себе патриотический и социальный смысл, а также должна будет продемонстрировать подвиги бойца российского спецназа. В настоящее время создатели фильма пытаются привлечь к съемкам Андрея Мерзликина, звезду «Бумера».