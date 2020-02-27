Прохору Шаляпину, исполнителю из РФ, пришлось обратиться к диетологу после переедания, произошедшего в рамках отпуска с канадской миллионершей Татьяной.

Артист вместе с новой возлюбленной посетил Лос-Анджелес, где побывал на голливудской Аллее славы и могиле Мерилин Монро. Затем влюбленная парочка заселилась в огромном лайнере и отправилась в круиз по Тихому океану. Во время отдыха певец ни в чем себе не отказывал, регулярно употребляя алкоголь и различные сладости, что негативно сказалось на его фигуре.

В результате звезде пришлось после отпуска сходить к врачу-диетологу, который кардинально поменял его рацион питания. Теперь Шаляпину предстоит употреблять больше овощей и фруктов, а также активно тренироваться в зале, чтобы вернуть себе стройную фигуру.