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«Школа управления» Академии «Просвещение» 2 марта запускает курс для руководителей всех уровней и педагогов. Слушателей проекта научат эффективным инструментам внутренних оценок качества образования.

Цель проекта «Мониторинг как компонент внутренней системы оценки качества образования» – помочь школьным командам в проведении мониторингов и использовании их результатов для повышения образовательных результатов. Курс состоит из нескольких дистанционных модулей (повышение квалификации) для разных категорий управленческих и педагогических кадров.

Ведущие специалисты в области оценки качества образования дадут экспертный комментарий к федеральной нормативной рамке школьных мониторингов, научат связывать результаты внешних и внутренних процедур оценки и применять их результаты для принятия управленческих и педагогических решений. А сегодня это как никогда актуально. Буквально каждая школа занимается развитием внутренних систем оценки качества с учетом требований Рособрнадзора и госполитики в вопросах функциональной грамотности школьников.

Специфика мониторингов метапредметных образовательных результатов учащихся или их личностного развития в высокой степени вариативности результатов. Не всегда просто разработать соответствующие критерии и запустить диагностические процедуры. Чтобы перевести все это из формальной функции в реальные инструменты нужна специальная подготовка. Обеспечивая такую подготовку, эксперты программы работают по ключевым направлениям мониторингов. Отдельно прорабатываются вопросы самообследования и методического сопровождение.

Каждому участнику проекта будет предоставлена возможность сформировать свою программу обучения в соответствии с профессиональными дефицитами. Подключиться к обучению и получить доступ к материалам всех курсов можно на любом этапе до 20 апреля включительно.

Подробная информация о курсах и условиях участия по ссылке https://academy.prosv.ru/page9413595.html

Для Академии «Просвещение» старт программы – очередной шаг на пути поддержки региональных практик управления качеством школьного образования. И это лишь часть стратегии, адресованной отечественным школам, – прокомментировала старт проекта руководитель «Школы управления» Инна Иванова.

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